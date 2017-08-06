Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

Президент РФ отметил значимый вклад железнодорожников в экономическом развитии России. Помимо этого, Путин поблагодарил работников за своевременный запуск Московского центрального кольца (МЦК) , подготовку к Кубку конфедераций-2017.

«Уверен, что столь же эффективно будут воплощены в жизнь и другие масштабные программы», — говорится в коммюнике президента.

Кроме этого глава государства заявил, что представители железнодорожной отрасли уделяют неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава и внедряют новые сервисы и услуги.