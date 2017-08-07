Более 7,5 тыс. кандидатов были зарегистрированы на муниципальных выборах в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

«Выдвинулось 8329 кандидатов, причем разброс по муниципальным образованиям достаточно большой. Наименьшее количество — 32, а в ряде районов более чем 130 кандидатов. <...> Зарегистрированы 7665 кандидатов», — сказал он.

6,5 тыс. человек были выдвинуты от 32 партий, 1,8 тыс. решили принять участие в выборах в порядке самовыдвижения. На выборах 2012 года было выдвинуто 4,9 тыс. кандидатов, отметил Горбунов.