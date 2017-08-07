5 августа в селе Ольховатка Поныровского района Курской области был найден склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции и группа для проведения специальных аварийно-спасательных работ Курской области, прибывшие на место для ликвидации, нашли в селе Ольховатка 125 артиллерийских снарядов, 12 минометных мин и 32 взрывателя, сообщает KurskCity.ru.

Все найденные опасные предметы изъяли и с осторожностью вывезли для уничтожения на полигон «Постоялые дворы». Бои между советскими и фашистскими войсками шли на территории Курской области в 1943 году. Склады боеприпасов и неразорвавшиеся снаряды находят на территории области до сих пор.