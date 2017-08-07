Российские космонавты собираются в августе провести шесть часов за пределами Международной космической станции (МКС) в рамках запланированных работ.

Об этом заявили в ЦНИИмаш, на базе которого действует Центр управления полетами.

«Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе для запуска наноспутников и проведения работ на внешней поверхности станции», — цитирует ТАСС источник в «Роскосмосе».

В планах космонавтов — очистка одного из иллюминаторов, испытание нового скафандра «Орлан-МКС» с автоматическим климат-контролем, ремонт антенны, сбор образцов из контейнера и подготовка нового модуля к выходам в космическое пространство.

Сообщается, что за борт станции выйдут российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин.