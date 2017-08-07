Сотрудники полиции после двухдневных поисков обнаружили тело двухлетнего мальчика, пропавшего в воскресенье, 6 августа, в селе Красном под Саратовом.

Предварительно установлено, что ребенок утонул в реке, рассказали в полиции, сообщает ТАСС. Спасатели извлекли тело погибшего мальчика из воды, следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. Причину смерти мальчика установит экспертиза.

В поисках ребенка, который ушел со двора частного дома, было задействовано более 500 человек.