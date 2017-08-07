Инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Александр Васянкин в городе Зима Иркутской области спас трехлетнюю девочку, которая провалилась в канализационный люк во время прогулки.

Как стало известно, ребенок случайно наступил на люк колодца и провалился внутрь. Во время ЧП Александр Васянкин с семьей находился во дворе дома. Он услышал крики о помощи и нашел место, откуда доносился детский плач, сообщает ИА IrkutskMedia.

Сотрудник полиции и еще несколько мужчин вызволили девочку из канализационного колодца. По имеющейся информации, серьезных травм ребенок не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает.