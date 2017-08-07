Загранпаспорт забрали у художественного руководителя столичного «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом режиссер рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Режиссер рассказал, что до сегодняшнего момента был свидетелем по уголовному делу против бывших директоров «Гоголь-центра».

«Но я лишился паспорта. Я больше не могу уехать», — цитирует заявление Серебренникова РБК.

Режиссер не объяснил, по какой причине у него изъяли паспорт, передает Утро.ru. В сентябре, по словам режиссера, он должен ставить оперу-сказку немецкого композитора XIX века Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в Штутгарте и надеется, что сможет выполнить свой контракт.

В МВД РФ направлен запрос для уточнения информации о лишении Кирилла Серебренникова загранпаспорта.

Напомним, в мае в «Гоголь-центре» и дома у Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках расследования дела о хищении госсредств в некоммерческой организации «Седьмая студия», основанной режиссером. Расследование ведет центральный аппарат СК РФ.