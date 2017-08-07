Рябков: Россия не будет уступать под давлением санкций
Россия не уступит под давлением санкций со стороны США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.
«Под давлением Россия не идет на уступки и вообще под чужую диктовку не делает ничего, что хочется оппонентам и чего они добиваются», — сказал замглавы МИД РФ в интервью журналу «Международная жизнь».
Он также напомнил, что Россия умеет извлекать плюсы из минусов.
США ввели новые санкции против РФ 2 августа. Также ограничительные меры были одобрены президентом США Дональдом Трампом против Ирана и Северной Кореи.