Россия не уступит под давлением санкций со стороны США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

«Под давлением Россия не идет на уступки и вообще под чужую диктовку не делает ничего, что хочется оппонентам и чего они добиваются», — сказал замглавы МИД РФ в интервью журналу «Международная жизнь».

Он также напомнил, что Россия умеет извлекать плюсы из минусов.

США ввели новые санкции против РФ 2 августа. Также ограничительные меры были одобрены президентом США Дональдом Трампом против Ирана и Северной Кореи.