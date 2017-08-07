Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что новые санкции США против России будут иметь долгосрочный характер и избавиться от их последствий будет трудно.

Он отметил, что расширение ограничений в отношении РФ станет «шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений» между странами.

«Санкции США — это средство запугивания всего мира, Россия никогда не подчинится подобного рода приемам и со своей стороны продолжит поиск форм диалога», — сказал Рябков.

В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал одобренный ранее конгрессом законопроект о санкциях против РФ, КНДР и Ирана.