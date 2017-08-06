Президент общественной организации «Абхазский союз туризма» Анна Калягина назвала основные причины снижения популярности Абхазии среди туристов в первые семь месяцев 2017 года.

По словам Калягиной, курорты Абхазии испытывают трудные времена из-за плохой погоды, привлекательности турецкого направления, также негативно отразились недавние события на складе Министерства обороны в селе Приморское Гудаутского района, где погибли две россиянки.

«По сравнению с прошлым годом у нас провал сейчас 30%. Была плохая погода: май — дожди, июнь — дожди. Только-только в июле раскачалось — и тут такие резонансные события. Конечно, люди в ужасе, в панике, в шоке», — заявила представитель «Абхазского союза туристов», ее слова приводит RT.

Калягина также добавила, что резонансные события способны вызывать мгновенное падение турпотока на срок в среднем до двух недель.