Россия и Индонезия разработали совместную декларацию о противодействии террористической идеологии, которую страны намерены вынести на одобрение стран АСЕАН в рамках Восточноевропейского саммита в ноябре, передает российское внешнеполитическое ведомство.

«В свете возрастающей угрозы международного терроризма считаем своевременным контртеррористический акцент в работе ВАС. Предложили в соавторстве с Индонезией вынести на одобрение саммита на Филиппинах декларацию о противодействии распространению террористической идеологии», - говорится в сообщении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что проблема борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью занимает одно из ключевых мест в диалоге между Россией и АСЕАН, в связи с чем министерство выразило надежду на широкую поддержку со стороны партнеров по форуму.

В воскресенье глава МИД Сергей Лавров прибыл в столицу Филиппин – Манилу – для участия в совещании Россия-АСЕАН, встрече внешнеполитических министерств стран-участниц ВАС и сессии Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности.