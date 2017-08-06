Рокетбанк восстановил обслуживание банковских карт, прерванное 5 августа в результате обрыва кабеля.

«Карты и всё остальное заработало полноценно», — говорится в официальном аккаунте банка в Twitter.

О полном восстановлении работы банкоматной сети и проведения операций по картам ТАСС сообщил управляющий директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью банка «ФК Открытие» Александр Дмитриев.

Ранее пресс-служба банка сообщила, что сбой в обслуживании произошел из-за повреждения оптоволоконного кабеля во время строительных работ на Смоленской площади.

Рокетбанк — дочерняя структура «ФК Открытие».