Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и США не являются заложниками двусторонних отношений в Совете Безопасности ООН, когда речь идет о важных международных вопросах.

«Мы не заложники наших отношений — мы должны работать вместе над вопросами, которые намного более важны, чем наши двусторонние отношения», — сказал Небензя журналистам.

При этом Небензя подчеркнул, что для России неприемлемы как ядерная и ракетная программы КНДР, так и военное решение северокорейской проблемы.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. При этом США не стали фиксировать в документе отказ от попыток смены режима в КНДР.