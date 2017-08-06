Небензя: РФ и США не являются заложниками двусторонних отношений в ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и США не являются заложниками двусторонних отношений в Совете Безопасности ООН, когда речь идет о важных международных вопросах.
«Мы не заложники наших отношений — мы должны работать вместе над вопросами, которые намного более важны, чем наши двусторонние отношения», — сказал Небензя журналистам.
При этом Небензя подчеркнул, что для России неприемлемы как ядерная и ракетная программы КНДР, так и военное решение северокорейской проблемы.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. При этом США не стали фиксировать в документе отказ от попыток смены режима в КНДР.