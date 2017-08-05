Постпред России при ООН Василий Небензя обратился с заявлением к властям Северной Кореи. Российский представитель призвал Пхеньян свернуть ракетную и ядерную программы и соблюдать в дальнейшем режим нераспространения ядерного оружия.

— Стартующие без предупреждения с северокорейской территории баллистические ракеты подвергают серьезным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни рядовых граждан. Призываем северокорейские власти свернуть запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия», — приводит «РИА Новости» слова Василия Небензи на заседании СБ ООН, где обсуждалась резолюция по новым санкциям против Северной Кореи.

На данный момент резолюция принята Советом Безопасности ООН. Вводимые против КНДР санкции нанесут ей огромный экономический удар. По подсчетам США, ежегодные доходы страны сократятся с трех до двух миллиардов долларов.