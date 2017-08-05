США рассматривают все варианты ответа Северной Корее, в том числе и военный, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Он отметил, что Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтон не будет мириться с попытками КНДР завладеть ядерным оружием.

При этом Макмастер подчеркивает, что война в первую очередь отразится на жителях Южной Кореи, поскольку страна подвергнется артиллерийским обстрелам.

«Мы должны делать всё, что можем, чтобы оказывать давление на северокорейский режим, на Ким Чен Ына, на его окружение, чтобы они поняли: денуклеаризация в их интересах», — заявил Макмастер в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, огромную роль в регионе играет Китай, и во время переговоров Дональд Трамп пытался убедить председателя КНР в угрозе со стороны Северной Кореи. Однако будет ли Пекин оказывать давление на Пхеньян, Макмастер не уверен.

Стоит отметить, что в субботу, 5 августа, Совбез ООН принял решение об ужесточении санкций против КНДР. Решение было принято единогласно. Инициативу США поддержали все 15 стран, в том числе Россия и Китай.