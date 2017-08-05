Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов сообщил, что США убрали из резолюции по КНДР положения, которые затрагивали интересы России. Тем не менее Москву не устраивает попытка авторов создать временной цейтнот.

«Единственное, что нас не устраивает, — это стремление авторов создать временной цейтнот и в нахрапистой манере ставить эту резолюцию на голосование», — приводит слова Гатилова «Интерфакс».

Дипломат подчеркнул, что США продемонстрировали «открытое пренебрежение другими членами СБ ООН», не дав им времени ознакомиться с проектом.

«К сожалению, к такой нажимной манере ведения дел американцы всё чаще прибегают в СБ», — резюмировал Гатилов.

США предлагают ужесточить санкции против Северной Кореи. Проект предполагает уменьшение экспорта КНДР на 1 млрд. Голосование по документу состоится вечером в субботу, 5 августа.