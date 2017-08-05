Заявление Великобритании, ФРГ, Франции и США по поводу успешного запуска иранской ракеты — «движение в неверном направлении». Об этом в беседе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Дипломат отверг обвинения западных стран, указав на то, что запуск ракеты «Симорг» не противоречит резолюции ООН, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Иран совершил успешный запуск ракеты-носителя «Симорг» со спутником. Предыдущая попытка вывода спутника на орбиту осуществлялась в Иране в апреле 2016 года, она не увенчалась успехом.

США, Великобритания, ФРГ и Франция осудили запуск ракеты, обвинив Тегеран в нарушении резолюции Совета безопасности ООН 2231.