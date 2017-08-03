ФСБ пресекла незаконное производство оружия в ЦФО и на Урале
ФСБ разоблачила преступную группу, организовавшую производство и сбыт оружия в Центральном федеральном округе (ЦФО) и на Урале.
Два человека были задержаны с поличным при попытке продать оружие, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время обысков в квартирах задержанных были обнаружены 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, а также свыше 150 патронов различного калибра.
Кроме того, оперативники обнаружили «значительное число основных частей, а также технологическое оборудование для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов».
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия».