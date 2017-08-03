Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что «недавно имел честь принять присягу» у нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) — своего бывшего заместителя Кристофера Рэя.

«У Криса есть сила и характер, которые хочет видеть американский народ в директоре ФБР… я уверен, что ФБР, лучшее агентство на земле, передается в надежные руки Кристофера Рэя», — говорится в официальном заявлении, которое пресс-служба генпрокуратуры США разослала по редакциям СМИ.

Кандидатуру Рэя 1 августа большинством голосов утвердили сенаторы, признав его наиболее подходящим претендентом на пост директора американской спецслужбы, освободившийся после увольнения Джеймса Коми. До этого новое назначение экс-заместителя генпрокурора поддержали в сенатском юридическом комитете.

Кристофер Рэй славится в профессиональных кругах как крайне сдержанный и опытный юрист, целеустремленный в своей работе и отличающийся железной хваткой, за которую присяжные на одном из процессов назвали его бульдогом.

Как сообщали «Известия», предыдущего директора ФБР Джеймса Коми отправил в отставку президент США Дональд Трамп, сославшись на его низкий профессионализм и несоответствие занимаемой должности. Рекомендацию уволить главу спецслужбы главе государства дали в Минюсте и генеральной прокуратуре.