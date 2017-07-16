Экс-глава ФБР Джеймс Коми напишет книгу о своей карьере в госслужбе, в том числе о работе при администрации Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам литературного агента экс-главы ФБР Мэтта Латимера, все главные издательства США уже выразили свою заинтересованность в мемуарах. Тендер на издание книги будет объявлен на следующей неделе.

«Это книга о лидерстве и о его поисках правды под влиянием уроков и опыта, который он получил за всю свою карьеру, включая его последний опыт при администрации Трампа», — заявил Латимер.

Известно, что в книге будут описаны «шумные и недолгие дни при администрации Трампа», а также «принципы, которыми руководствовался Коми в самые сложные моменты своей юридической карьеры». Среди тем также расследование по электронным письмам Хиллари Клинтон, сложные отношения с Трампом из-за расследования ФБР о предположительном «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года.

Сообщается, что в книге будут описаны отношения Коми и Трампа, «ведь Коми известен своим усердием в ведении записей».

Отмечается, что действующий президент США отправил Коми в отставку в мае, предположительно, за расследование на предмет возможных «связей Трампа с Россией». После этого американские СМИ стали писать об оказываемом давлении на Коми со стороны президента США.