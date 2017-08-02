Сенат США утвердил кандидатуру Кристофера Рэя на пост нового главы ФБР
Американский сенат утвердил Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). За его кандидатуру проголосовали большинство из 100 сенаторов.
Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено, когда новый глава ведомства будет приведен к присяге.
Ранее президент США Дональд Трамп направил в сенат кандидатуру Рэя, который с успехом прошел слушания в сенатском комитете по юридическим делам. В дальнейшем был рекомендован на пост главы ФБР.
9 мая Трамп уволил Джеймса Коми, занимавшего должность директора ФБР. Причиной данного решения стало недовольство его работой.