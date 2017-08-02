Американский сенат утвердил Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). За его кандидатуру проголосовали большинство из 100 сенаторов.

Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено, когда новый глава ведомства будет приведен к присяге.

Ранее президент США Дональд Трамп направил в сенат кандидатуру Рэя, который с успехом прошел слушания в сенатском комитете по юридическим делам. В дальнейшем был рекомендован на пост главы ФБР.

9 мая Трамп уволил Джеймса Коми, занимавшего должность директора ФБР. Причиной данного решения стало недовольство его работой.