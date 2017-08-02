В сети появились кадры ликвидации членов так называемой «банды ГТА», сделанные камерой наблюдения в Мособлсуде, где накануне произошла перестрелка.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как преступники выходят из лифта и сталкиваются с полицейскими и сотрудниками Росгвардии. После этого в зале заседаний завязывается перестрелка. Правоохранители успевают занять позиции и ликвидировать троих бандитов.

Накануне сообщалось, что пятеро подсудимых по делу «банды ГТА» обезоружили и напали в лифте Московского областного суда на двух сопровождавших их конвоиров — мужчину и женщину, отобрали у них оружие с ключами от наручников, освободились, после чего взяли конвоиров в заложники.

В настоящее время руководство ГУ МВД по Московской области проводит по факту случившегося служебную проверку, целью которой является установление обстоятельств нападения, включая завладение оружием конвоиров.