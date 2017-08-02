Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что при конвоировании преступников в Мособлсуде по делу банды ГТА были допущены серьезные нарушения.

Адвокат одного из подсудимых Абубакар Манаев сообщил, что усиленного конвоя членов банды ГТА никогда не было, привлекались всегда по 2–3 полицейских. В данном случае, по словам защиты, был «не конвой, а одно название», передает «РИА Новости».

«Усиленного конвоя никогда не было –– 2–3 человека, не конвой, а одно название. То заснут в суде, то еще что», –– сказал адвокат.

Согласно правилам, на каждого арестанта полагается по два конвоира, соответственно, пятерых преступников должны были сопровождать не менее десяти полицейских. По некоторым данным, главного конвоира членов банды ГТА в Мособлсуде могут наказать в связи с нарушениями, которые могут быть выявлены при служебной проверке.