МИД РФ вызвал посла Молдавии в Москве Андрея Негуца и выразил протест в связи с объявлением вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Указывается, что мишенью провокаций становятся как высокие российские представители и миротворцы, так и простые граждане обеих стран.

«Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль «правофлангового» в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против РФ», — говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что решение молдавского правительства приведет к дестабилизации в регионе и в Европе в целом.

«Это особенно актуально в контексте продолжающихся попыток ряда молдавских политиков искусственно обострить ситуацию вокруг приднестровского урегулирования», — отметили в МИД РФ, добавив, что на действия молдавских властей будет дан соответствующий ответ.