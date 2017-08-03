Эхо Каннского кинофестиваля еще долго будет гулять в прокате, в том числе и российском. Недавно вышла на экраны кукольно-красивая драма-ремейк от Софии Копполы «Роковое искушение», за которую Коппола удостоилась награды за лучшую режиссуру в основном конкурсе, и вот уже на очереди триллер «Ветреная река» режиссера Тейлора Шеридана, отмеченный призом за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».

Лауреат неторопливо разворачивает масштабное полотно жизни американской глубинки, распахивая окно в совсем другую Америку, нежели Америка океанских пляжей и небоскребов. И убедительно доказывает — там тоже есть на что посмотреть. По сюжету, начинающий агент ФБР Джейн (Элизабет Олсен) приезжает в резервацию «Ветреная река» расследовать убийство индейской девушки. Однако Джейн плохо представляет себе истинное положение дел.

Разница между тем, чему ее учили в условиях большого города, и суровыми реалиями заснеженного штата — колоссальна. Вот она вылезает из машины в тонкой куртке и элегантных брючках, надеясь «быстренько» посетить место убийства. А до него — много километров езды на снегоходе под ледяным ветром и сильным снегом.

Местные жители скептически посмеиваются над наивной городской модницей и не воспринимают ее всерьез, но Джейн решает преодолеть все трудности и выполнить свой долг. Местный егерь Кори Ламберт (Джереми Реннер) предлагает девушке помощь и вместе с ней начинает расследование, где ставка — жизнь их обоих.

Реннеру наконец представился шанс сыграть сложную психологическую роль, и он выжал из нее всё что мог. Его герой с охотничьим ружьем в руках и вселенской мудростью во взгляде, безусловно, войдет в список лучших работ актера.

« Ветреная река» — копродукция США, Канады и Великобритании, а также прекрасный пример того, что американское кино — это не только дорогостоящие голливудские фильмы-аттракционы. Благодаря замечательной операторской работе и блестящему сценарию северная зима становится полноправным персонажем картины. То самое, хорошо известное по книгам Джека Лондона белое безмолвие даже в наш век по-прежнему убивает слабых, и против него бессилен научно-технический прогресс.

На фоне почти первозданной природы обостряются как лучшие, так и худшие качества людей. Шеридан показывает, как от безделья, тоски и пьянства белые мужчины звереют, с них сползает налет цивилизации, обнажая темные стороны натуры. Когда Кори говорит, что здесь выживает сильнейший, то он имеет в виду и силу духа. Бороться с демонами зимы способны только цельные натуры. Такие как старые индейцы, веками проживающие в этих суровых краях. Но молодое поколение жителей резервации поддается плохому примеру людей из больших городов и теряет себя.