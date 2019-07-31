История в датах: 31 июля

31 июля 1937 года родилась Эдита Пьеха. Певица первой из советских артистов выступала в Карнеги-холле в Нью-Йорке и дважды выходила на сцену парижского зала «Олимпия». За свою карьеру Пьеха завоевала множество престижных наград. В 1988 году она удостоилась звания народной артистки СССР