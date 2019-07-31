История в датах: 31 июля

31 июля 1956 года состоялось торжественное открытие Большой спортивной арены Центрального стадиона им. В.И. Ленина, впоследствии ставшей частью олимпийского комплекса «Лужники». На фото: вид на арену в 1963 году
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
31 июля 1937 года родилась Эдита Пьеха. Певица первой из советских артистов выступала в Карнеги-холле в Нью-Йорке и дважды выходила на сцену парижского зала «Олимпия». За свою карьеру Пьеха завоевала множество престижных наград. В 1988 году она удостоилась звания народной артистки СССР
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Фото: Getty Images/Mondadori Portfolio
31 июля 1954 года итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Ахилле Компаньони первыми в мире поднялись на гору Чогори (К-2), вторую по высоте горную вершину Земли после Джомолунгмы
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Фото: commons.wikimedia.org
31 июля 1928 года на заставке первого звукового фильма киностудии Metro-Goldwyn-Mayer появился главный символ компании — рычащий лев. На фото: лев Джеки во время записи заставки для киностудии в 1928 году
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