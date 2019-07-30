История в датах: 30 июля

30 июля 1980 года был принят один из основных законов Израиля, который провозглашает Иерусалим единой и неделимой столицей государства. Среди прочего, закон гарантирует защиту и неприкосновенность святых мест
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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
30 июля 1947 года родился Арнольд Шварценеггер — американский культурист и актер австрийского происхождения, 38-й губернатор штата Калифорния
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30 июля 1935 года британское издательство Penguin Books выпустило первую книжку в мягкой обложке
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Фото: commons.wikimedia.org
30 июля 1984 года на канале NBC начался показ телесериала «Санта-Барбара». Сериал шел с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года
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