История в датах: 28 июля

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Фото: commons.wikimedia.org
28 июля отмечается День крещения Руси. Событие произошло в 988 году. Тогда же было положено начало широкому распространению христианства в стране. На фото: фрагмент фрески «Крещение Руси» работы В.М. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве
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Фото: Global Look Press
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, началась Первая мировая война. На фото: русская пехота на позиции в начале войны в 1914 году
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Фото: Global Look Press/Morukc Umnaber
28 июля 1951 года была принята Женевская конвенция «О статусе беженцев». Конвенция дала определение понятия «беженец» и установила общие основания, на которых предоставляется этот статус. На фото: лагерь беженцев возле города Ракка в Сирии
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
28 июля 1958 года состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Маяковскому. Монумент установлен в Москве на Триумфальной площади
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