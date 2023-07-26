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История в датах: 26 июля

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
26 июля в России ежегодно отмечается День парашютиста. Начало этому празднику положила серия прыжков, совершенная 26 июля 1930 года группой советских летчиков-парашютистов под Воронежем. На фото: десантники во время прыжков в Приморском крае
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Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев
26 июля 1993 года в России началась денежная реформа, целью которой было укрощение инфляции и обмен оставшихся в обращении денежных знаков 1961–1992 годов на купюры нового образца. На фото: очередь из желающих обменять купюры у входа в банк в Москве
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Фото: ТАСС/В. Войтенко
26 июля 1963 года на Горьковском автозаводе были изготовлены первые опытные образцы автомобиля «ГАЗ-53» — самого массового грузовика на территории бывшего СССР. На фото: грузовики на конвейере Горьковского автозавода в 1983 году
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Фото: commons.wikimedia.org
26 июля 1925 года в воздух поднялся первый отечественный пассажирский самолет К-1, разработанный авиаконструктором Константином Калининым
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