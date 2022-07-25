История в датах: 25 июля

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Фото: Global Look Press/Aleksandr Sternin
25 июля 1980 года на 44-м году жизни скончался Владимир Высоцкий. По некоторым данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. С тех пор 25 июля считается днем памяти Высоцкого.
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Фото: РИА Новости/Константин Родиков
25 июля сотрудники речной полиции отмечают профессиональный праздник. Организация была образована в 1867 году в Санкт-Петербурге и занималась патрулированием водных пространств столицы. На фото: сотрудники речной полиции патрулируют акваторию Москвы
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Фото: ТАСС
25 июля 1984 года космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос. За пределами корабля она находилась 3 часа 34 минуты
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Фото: comons.wikimedia.org
25 июля 1826 года состоялась казнь декабристов. К суду привлекли 121 человека, пятеро из них — Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский и Кондратий Рылеев — были приговорены в повешению. На фото: памятник декабристам на месте казни в Санкт-Петербурге
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Фото: Getty Images
25 июля 2000 года в парижском аэропорту потерпел крушение сверхзвуковой самолет «Конкорд». 100 пассажиров и девять членов экипажа, находившихся на борту, погибли
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