Новые санкции против РФ нацелены в том числе против проекта «Северный поток-2», говорится в документе, по которому должна голосовать палата представителей в США.

В частности, в опубликованном тексте документа говорится, что данные меры связаны с вредным воздействием проекта на «энергетическую безопасность ЕС, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине».

Ранее МИД ФРГ заявлял, что не считает правильным данное намерение США.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.