На сайте палаты представителей американского конгресса появился текст законопроекта о введении новых санкций в отношении России, голосование по которому состоится во вторник, 25 июля.

Судя по данным на сайте нижней палаты, на рассмотрение туда законопроект поступил еще 12 июля, то есть ровно месяц спустя после того, как его вынесли на рассмотрение сената (верхней палаты конгресса США).

Как ранее сообщали «Известия», сенаторы одобрили законопроект 15 июня, нарушив тем самым традиционную процедуру рассмотрения законодательных инициатив: сначала их полагается обсуждать и утверждать в нижней палате.

Проект новых санкций, целью которого является, в частности, противодействие строительству газопровода «Северный поток-2», включает в себя сокращение максимального срока рыночного финансирования подсанкционных российских банков до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 30 дней.