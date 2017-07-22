Ряд сил на Западе провоцируют конфликт в Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

У президента спросили, какова в данный момент вероятность эскалации конфликта в Приднестровье. Додон ответил, что попытки создать напряженность в регионе прослеживаются и за ними стоят определенные силы.

«Дестабилизация ситуации в этом регионе, может быть, кому-то на Западе была бы интересна, чтобы попытаться затащить Российскую Федерацию здесь еще в какой-то конфликт. Но я, как президент Республики Молдова, сделаю всё возможное, чтобы дестабилизации не было», — заявил Додон в эфире «России 24».

Президент напомнил, что силовое решение конфликта не приведет «ни к чему хорошему». Додон полагает, что из-за этого может быть потеряна «страна и государственность». Президент сказал, что он сделает всё возможное, чтобы не допустить этого, несмотря на призывы «горячих голов».