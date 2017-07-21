Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет законопроект о запрете в республике трансляции российских телеканалов.

Таким образом Додон прокомментировал инициативу правящей в Молдавии Демократической партии, которая внесла в парламент законопроект о запрете в республике иностранной пропаганды.

«Этот законопроект не пройдет. Даже если они проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу. Если они захотят идти на референдум по снятию президента в связи с этим вопросом, то уверен, что они всё равно не смогут протащить этот закон», — сказал Додон в телеэфире.

По его словам, правящая проевропейская коалиция не сможет снять главу государства с поста, так как ей не доверяет 80% жителей, а рейтинг президента растет. Додон заявил, что даже если коалиция инициирует референдум, то он будет проигран.

Напомним, ранее депутаты правящей партии утвердили законопроект в окончательном чтении, хотя против введения в республике запрета трансляций российских телеканалов выступили ОБСЕ, американская организация Freedom House и гражданское общество Молдавии.