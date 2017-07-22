Корреспондент украинского интернет-издания «Страна.ua» Стася Рафал погибла в ДТП в Одесской области. Об этом сообщило само издание.

«Около 4 утра 22 июля в Одесской области на трассе Киев-Одесса около села Троицкое погибла специальный корреспондент интернет-газеты «Страна» Стася Рафал», — сказано в сообщении на сайте этого СМИ.

Уточняется, что микроавтобус, в котором находилась Рафал, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно совершил торможение. Как сообщает агентство ТАСС, в результате столкновения Рафал вылетела вместе с креслом на дорогу. Корреспондент скончалась на месте. На данный момент сотрудники полиции выясняют детали аварии.

Как сообщает «Страна.ua», Стася Рафал работала в интернет-издании с момента ее основания в 2016 году.