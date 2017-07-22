ДТП произошло в Иркутской области на федеральной трассе Иркутск–Красноярск. В результате аварии с участием трех легковых автомобилей шесть человек пострадали, один погиб. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Автомобиль «Хендай» съехал на обочину, где врезался в две стоящие машины — «Субару» и «Тойоту». В результате в аварии пострадали семь человек и один погиб», — цитирует агентство своего собеседника.

Уточняется, что жертвой аварии стала женщина, среди раненых один ребенок. Отмечается, что все пострадавшие являются жителями Красноярского края. По словам представителя ГУ МВД, виновник аварии — житель Иркутской области — находился в алкогольном опьянении.