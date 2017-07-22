Валлийский клуб «Суонси Сити» не готов продать форварда Фернандо Льоренте меньше, чем за £30 млн. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что интерес к 32-летнему футболисту вновь проявил «Челси». Лондонский клуб намерен заключить контракт с нападающим до закрытия летнего трансферного окна. Договор с «Суонси Сити» у Льоренте рассчитан до 2018 года.

В прошлом сезоне бомбардир провел 33 игры в чемпионате Англии, отдав две результативные передачи и забив 15 мячей.