Турецкий клуб «Галатасарай» заключит контракт с футболистом Зораном Тошичем. Об этом сообщает портал Fanatik.

Отмечается, что данный контракт будет подписан по схеме «2+1». Полузащитнику была предложена зарплата в €2 млн за сезон.

Этим летом 30-летний хавбек стал свободным агентом, попрощавшись с ПФК «ЦСКА». В составе армейцев футболист провел 29 игр, отдав пять результативных передач и забив один мяч. Ранее сообщалось, что с Тошичем собирался заключить контракт тульский клуб «Арсенал».