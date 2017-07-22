В мае 2016 года после поражения от санкт-петербургского «Зенита» (0:3) московское «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона отечественного футбола. С финальным свистком на поле «Арены Химки» появились агрессивно настроенные фанаты бело-голубых. Одной из главных их целей был шведский защитник Себастьян Хольмен: разгоряченные болельщики попытались сорвать с игрока клубную футболку, обвиняя его в вылете команды в ФНЛ. Потасовки удалось избежать — вовремя подоспевшие сотрудники службы безопасности увели Хольмена в подтрибунное помещение.

Сложно было представить, что после этого инцидента швед продолжит выступать в составе бело-голубых. Однако Себастьян не сломался и прошел с «Динамо» непростой обратный путь в премьер-лигу. На матч первого тура со «Спартаком» Хольмен вышел на поле в основном составе и вместе с одноклубниками смог добиться ничьей в игре с действующим чемпионом страны. После окончания встречи 25-летний защитник рассказал «Известям» о возвращении в элиту российского футбола, разнице между РФПЛ и ФНЛ, а также о поддержке болельщиков бело-голубых.

— «Динамо» вырвало ничью на последних секундах матча со «Спартаком». Но болельщики рады как после победы…

— Нам удалось забить два гола после перерыва, сделав таким образом камбэк и заработав важное очко. Действительно, эта ничья ощущается почти как победа. Мы, безусловно, счастливы, что нам удалось перевернуть ход встречи. «Динамо» противостоял принципиальный, сложный соперник и в таких условиях мы можем быть довольны результатом.

— Первый тайм начался для «Динамо» неплохо. Почему не удалось выдержать этот темп?

— Считаю, что игра в первом тайме нам вообще не удалась. Мы находились под серьезным прессингом со стороны «Спартака». Соперник навязал нам очень быстрый темп и хорошо владел мячом. Также мы часто отдавали ему много пространства. Промес, Зе Луиш и Адриано этим активно пользовались, что и провело к двум пропущенным мячам. Зато во второй половине игры нам удалось полностью переломить ход встречи. После перерыва наша команда показывала совершенно другой футбол. На мой взгляд, во втором тайме мы выглядели гораздо лучше.

— На матчи «Динамо» давно не приходило столько болельщиков. Как вам атмосфера на трибунах?

— Атмосфера была фантастическая. Болельщики практически полностью заполнили арену. Приятно, что поклонники «Динамо» остались с клубом и прошли с нами этот нелегкий путь к возвращению в премьер-лигу.

— «Спартак» — чемпион прошлого сезона. Чувствовалось, что играете против лучшей команды страны?

— Безусловно, это очень сильная команда. Как вы сказали, они чемпионы страны и в этом году будут играть в Лиге Чемпионов с сильнейшими клубами Европы. «Спартак» всегда был одной из лучших команд России, а на сегодняшний день — лучшая. Однако я считаю, что «Динамо» также очень сильный клуб. Думаю, что мы показали это сегодня тем, что можем соревноваться с чемпионом России.

— В игре с красно-белыми сразу ощутили разницу между ФНЛ и РФПЛ?

— Конечно, уровень премьер-лиги гораздо выше. Я с уважением отношусь к командам, с которыми играл в прошлом сезоне в ФНЛ. Они бились на поле и выкладывались по полной, но все-таки более высокий уровень у команд из РФПЛ. Они гораздо быстрее, и в игре с ними постоянно нужно быть собранным. В этом и заключается главное различие этих лиг.

— Чувствуете, что добиваетесь личного прогресса в России?

— Да, у меня очень сильные партнеры, и мы тренируемся много и усердно. Чувствую, что у меня есть определенный прогресс, оттого что каждый день стараюсь выкладываться по полной. И я счастлив быть тут и играть за «Динамо». И надеюсь, мы продолжим в том же духе.

— Что о вас говорят в Швеции? Тренер национальной команды с вами связывается?

— Я знаком с ассистентом тренера сборной Швеции. Иногда общаюсь с ним, поскольку он был моим наставником в шведском клубе «Эльфсборг», в котором я играл ранее. Знаю, что в сборной следят за моей игрой.

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