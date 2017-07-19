Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» и «Спартака» во время московского дерби. Заседание пройдет в четверг, 20 июля.

«По болельщикам «Динамо» разберем скандирование ненормативной лексики, использование пиротехники, демонстрацию несогласованных баннеров, по болельщикам «Спартака» — скандирование ненормативной лексики, использование пиротехники», — приводит слова Григорьянца агентство «Р-Спорт».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» прошел во вторник, 18 июля, на стадионе «Арена-Химки». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Болельщики московских клубов устроили на трибунах потасовку. Успокоить фанатов удалось стюардам, передает «Газета.ру».

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