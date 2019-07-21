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История в датах: 21 июля

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Фото: ТАСС/Владимир Зинин

21 июля 1994 года вернулся в Москву Александр Солженицын. После изгнания из СССР писатель переехал в США, где прожил почти 20 лет. В Россию он вернулся 27 мая 1994 года. Из Владивостока Солженицын проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в столице. На фото: писатель в 1994 году

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Фото: common.wikimedia.com

21 июля 1969 года Нил Армстронг стал первым человеком в истории, ступившим на поверхность Луны. Экипаж, состоявший из трех человек, находился на поверхности спутника Земли в общей сложности 21 час 36 минут

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Фото: common.wikimedia.com

21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Михаила Романова — родоначальника династии Романовых. На фото: коронация царя Михаила Феодоровича в Успенском соборе, литография XIX века с гравюры XVII века

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Фото: РИА Новости/Г. Копосов

21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура в мире за всю историю наблюдения. В этот день столбики термометра опустились до −89,2 °C

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Фото: Global Look Press

21 июля 1542 года папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию, членам которой позволялось арестовывать и бросать в тюрьму людей, подозреваемых в ереси. На фото: гравюра XVIII века

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