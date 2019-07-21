История в датах: 21 июля

21 июля 1994 года вернулся в Москву Александр Солженицын. После изгнания из СССР писатель переехал в США, где прожил почти 20 лет. В Россию он вернулся 27 мая 1994 года. Из Владивостока Солженицын проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в столице. На фото: писатель в 1994 году