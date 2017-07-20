История в датах: 20 июля
Ровно 90 лет назад родилась Людмила Алексеева, член СПЧ и одна из основателей Московской Хельсинкской группы. С 2002 по 2012 год она входила в Комиссию по правам человека при Президенте РФ. После Людмилу Алексееву два года подряд номинировали на Нобелевскую премию мира
20 июля 1944 была предпринята попытка покушения на Адольфа Гитлера — это был заговор немецкого Сопротивления с целью убийства фюрера, государственного переворота и свержения нацистского правительства. План «Валькирия» завершился неудачей: Гитлер выжил, а сотни участников заговора были казнены. На фото: руины блока, в котором произошел взрыв. 20 июля 1944 года
20 июля 1976 были проведены первые исследования на поверхности Марса. Посадочный модуль космического аппарата Viking-1 удачно приземлился на Красной планете, изучил атмосферу и грунт, а также передал снимки, сделанные в ходе исследований
20 июля 1917 года была официально зарегистрирована торговая марка BMW. Более десяти лет концерн занимался производством авиационных двигателей и мотоциклов. Первый автомобиль компании сошел с конвейера в 1928 году. На фото: модель машины BMW из музея техники Вадима Задорожного
20 июля 1987 года Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР». Год спустя сборник, состоявший из 22 песен, был выпущен исключительно на территории Советского Союза