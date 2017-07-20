Ровно 90 лет назад родилась Людмила Алексеева, член СПЧ и одна из основателей Московской Хельсинкской группы. С 2002 по 2012 год она входила в Комиссию по правам человека при Президенте РФ. После Людмилу Алексееву два года подряд номинировали на Нобелевскую премию мира