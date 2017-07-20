Сенатор-республиканец Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. После лечения Маккейн пообещал, что вернется в строй. Об этом он рассказал по телефону своему коллеге Линдси Грэму.

«Да, мне придется побыть здесь, дома в Аризоне, несколько дольше, чтобы пройти лечение. Я вернусь», –– сказал Маккейн. Об этом пишет издание Associated Press, которому Грэм сам рассказал о заявлении Маккейна. Он также сообщил журналистам, что «это заболевание еще не сталкивалось с таким серьезным оппонентом».

Ранее врачи диагностировали у Маккейна опухоль мозга в агрессивной форме, ему провели операцию, и сейчас он проходит курс реабилитации.

Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору скорейшего выздоровления и отметил, что Маккейн всегда был бойцом. Также слова поддержки Маккейну выразили Барак Обама и Хиллари Клинтон.