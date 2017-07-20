Первые лица Соединенных Штатов обратились к сенатору Джону Маккейну со словами поддержки по поводу пережитой им операции по удалению опухоли мозга.

Президент США Дональд Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей. Поправляйтесь скорее», — приводит пресс-служба слова главы государства.

Слова сочувствия в своем аккаунте в Twitter написала экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

«Джон Маккейн — парень не промах. Сегодня вечером мысленно с Джоном, Синди, их удивительными детьми и всей их семьей», — заявила Клинтон.

John McCain is as tough as they come. Thinking of John, Cindy, their wonderful children, & their whole family tonight. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 20, 2017

Кроме того, экс-глава Белого дома Барак Обама также поддержал сенатора.

«Джон Маккейн — американский герой и один из храбрейших борцов, которых я когда-либо знал. Рак просто не знал, с кем связался. Пошли его к черту, Джон», — написал Обама.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John. — Barack Obama (@BarackObama) July 20, 2017

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики сначала диагностировали, а потом благополучно удалили Маккейну опухоль мозга.