Диагноз американского сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна подтвердили его представители. Американские медики диагностировали у Маккейна опухоль в мозгу.

Хирурги медицинского центра в американском городе Финикс, штат Аризона, успешно провели операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте законодателя.

В настоящее время политик чувствует себя хорошо, однако еще некоторое время не сможет заниматься делами.