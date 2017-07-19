Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что антироссийские санкции США не будут сняты сразу, даже если Москва выполнит все условия Запада.

«Сенаторы и конгрессмены найдут миллион предлогов для того, чтобы ничего не отменять», — отметил Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Москва убеждена в оправданности своей позиции и не будет, в свою очередь, отменять санкции под нажимом.

«Суть в том, что наша позиция основывается на вере в собственную правоту, убежденности в том, что мы делаем всё в интересах защиты международного правопорядка», — подчеркнул Рябков.