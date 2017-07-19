Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал оптимальным кадровым выбором возможное назначение замглавы российского МИДа Анатолия Антонова послом в США.

По его словам, Антонов обладает бесценным опытом и авторитетом, а также «знает нашу систему и систему изнутри».

«Я считаю, что это оптимальный кадровый выбор», — отметил Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, замглавы МИДа заявил, что Москва одобрила кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ.

«Посмотрим, как пройдут слушания в сенате, но мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он — высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое», — добавил Рябков.

Согласно законодательству США и существующей дипломатической практике процесс назначения посла требует получения предварительного согласия от принимающего государства и проведения слушаний в сенате.