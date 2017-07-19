Виды на урожай, внедрение цифровых технологий в здравоохранении и возросшую аварийность на дорогах президент Владимир Путин обсудил с членами правительства на совещании в Ново-Огарево. Глава государства поручил принять меры по устранению причин ДТП с участием автобусов и проконтролировать ситуацию с выделением гражданам бесплатных лекарств.

В ходе совещания президент сделал особый акцент на обстановке с аварийностью на российских дорогах.

— Мы в 2011 году отменили лицензирование на некоторые виды автомобильных перевозок, в том числе автобусные, и с этого времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов. За первую половину этого года рост значительный — по сравнению даже с прошлым. Как вы оцениваете ситуацию и что считаете нужным сделать в самое ближайшее время? — обратился Владимир Путин к министру транспорта Максиму Соколову.

Глава ведомства ответил, что ситуация вызывает беспокойство, и предложил возобновить лицензирование автотранспорта вместимостью более восьми человек.

— Мы видим, что рост ДТП при перевозках для собственных и служебных нужд составил 63%. При этом особую обеспокоенность вызывает то, что 40% из таких ДТП совершены лицами, не имеющими статус хозяйствующего субъекта, то есть перевозками занимаются физические лица, а не организации, профессионально обслуживающие пассажиров, — сообщил Максим Соколов. — В связи с этим Минтрансом разработан и внесен в правительство проект федерального закона, который возвращает лицензирование для перевозок пассажиров всему автомобильному транспорту, оборудованному для перевозок более восьми человек.

Еще один законопроект призван выравнять требования к юридическим и физическим лицам в сфере коммерческих перевозок. Например, сегодня, если автобус принадлежит частному лицу, на него необязательно устанавливать тахограф, который необходим для контроля за режимом труда и отдыха водителей.

— Но нам кажется это необоснованным, потому что от этого зависит безопасность пассажиров, и нет разницы, какой автобус попадает в ДТП, принадлежащий физическому лицу или юридическому лицу, то есть организации, — сказал министр.

Владимир Путин напомнил министру, что в России уже разработаны различные приспособления, которые контролируют физическое состояние водителей.

— Мы на «Иннопроме» видели в том числе, — сказал глава государства. — Конечно, вопрос — в стоимости и во внедрении, но, безусловно, надо идти по этому пути. Посмотрите, что там есть.

Руководитель Минтранса ответил, что ведомство подготовит необходимую нормативную базу.

— Мы готовы разработать соответствующую нормативную базу, обязывающую внедрять такие средства всех, кто осуществляет коммерческие перевозки пассажиров, — сказал он.

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в ведомстве отменили приказ о запрете останавливать транспорт вне стационарных постов. Это необходимо для того, чтобы эффективнее контролировать выполнение требований по режиму работы и отдыха водителей.

Другой важной темой встречи стало внедрение информационных технологий в здравоохранении для улучшения обслуживания пациентов. Президент призвал активно развивать телемедицину, электронный документооборот и возможность записи на прием к врачу в режиме онлайн.

— Хочу повторить, всё это нужно для того, чтобы граждане вне зависимости от их места жительства могли получить квалифицированную медицинскую помощь, а врачи при этом не были загружены лишней бумажной работой и больше времени уделяли лечению пациентов, — заметил Владимир Путин.

Глава государства также поставил задачу обеспечить доступность лекарств: эту проблему, по словам президента, граждане поднимали в ходе прямой линии. Для улучшения ситуации правительству предстоит разработать систему мониторинга закупок в сфере здравоохранения, чтобы оптимизировать бюджетные расходы и снизить цены.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что к концу 2018 года все медучреждения страны будут подключены к интернету. А полный переход на электронные медкарты должен состояться в 2024 году.

Обсуждался на мероприятии и предстоящий сбор урожая, виды на который вызывают беспокойство из-за аномально дождливого лета.

— В этом году погода не балует селян, — констатировал президент.

Впрочем, министр сельского хозяйства Александр Ткачев заверил, что урожая хватит и на внутреннее потребление, и на экспорт. В частности, урожай зерновых в 2017 году в Минсельхозе прогнозируется в объеме 105 млн тонн.