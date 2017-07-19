Жену Чубакки из «Звездных войн» нашли на фото со съемок спин-оффа
На новых фотографиях со съемок спин-оффа космической саги «Звездные войны», опубликованных режиссером Роном Ховардом в соцсети, пользователи разглядели жену Чубакки.
Ховард подписал снимок «Чуи просматривает снятую сцену», на котором изображен актер в костюме Чубакки, а на экране видны два обнимающихся вуки. На основании этого кадра поклонники космической саги сделали вывод о появлении в новой части жены Чубакки, сообщает сетевое издание m24.ru.
Премьера фильма намечена на 23 мая 2018 года и будет носить название «Безымянный проект о Хане Соло». Фильм расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло, которого ранее в других частях сыграл Харрисон Форд.
#Chewie checking the shot. #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/Ia3ZT5Bv5h— Ron Howard (@RealRonHoward) 17 июля 2017 г.