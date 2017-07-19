Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает расширение перечня оснований, когда при увольнении военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

Предлагается не выдавать пособие военнослужащим, которые не смогли пройти обязательное тестирование на наличие наркотических и психотропных веществ. Также ограничение касается военных, совершивших административное правонарушение с использованием наркотиков без медицинского назначения.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.